«Лето закончилось, Ксения!»: Бородина в секси-юбке и молочных ботинках изумила Муцениеце

Телеведущая оделась не по погоде, что вызвав оторопь даже у ее фанатов.

Ксения Бородина в этом году предпочла начать жить с нового листа. Она развелась с Курбаном Омаровым и стала делать то, на что раньше у нее не хватало времени. Телеведущая посещает вечеринки, веселится с подругами, ходит в караоке и ездит на праздники друзей даже в другие страны. Также поклонники заметили, что в ее гардеробе появилось много женственных образов с юбками и платьями.

12 октября она отправилась на тренировку. Ксения принимает участие в «Ледниковом периоде», поэтому старается оттачивать навык катания на льду почти каждый день. Ее партнером стал Дмитрий Соловьев. Также телеведущая подружилась с Агатой Муцениеце, которая является ее соперницей. На этот раз актриса засняла Бородину в раздевалке. Ее изумил образ звезды.

Ведущая «Дома-2» облачилась в мини-юбку с принтом и белый жакет с поясом. Молочные ботинки на тракторной подошве дополнили ее лук. При этом она закинула ногу на ногу, засветив свои прелести.

«Лето закончилось, Ксения!» — заявила Агата. «Лето кастаньет!» — запела ей в ответ ведущая. «Вам не кажется, что вы чуть-чуть холодно одеты?» — поинтересовалась актриса. «Ну можно чуть-чуть весны можно добавить в этот вторник? В этот адский вторник! В этот светлый вторник!» — с иронией и смехом сказала Бородина. «Я счастлива, что у всех хорошее настроение!» — отметила ее соперница.

Поклонники тоже были удивлены тем, как легко одета телеведущая. При этом многие восхитились ее точеной фигуркой. «Ну так только на машине можно ездить», «Да, Агата, права», «Ну сапоги крутые», «Ксения показала все, наряд все более смелые», «Ну смех украшает, а такая мини-юбка — нет», — стали писать пользователи Сети.

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