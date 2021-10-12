«Ловим солнышко»: Валерия в пальто оверсайз и берете предстала с внучкой на прогулке в парке

Певица впервые за долгое время смогла провести день с Селин. Они насладились теплой осенней погодой.

Валерия уже длительное время выступает на сцене. Она может похвастаться не только внушительным репертуаром песен, но и моложавым видом. Примечательно, что в 53 года певица занимается спортом и выглядит моложе многих ровесниц. Артистка следит за модой и не боится экспериментировать. Поэтому даже ее муж Иосиф Пригожин отмечает, что его возлюбленная не похожа на бабушку, хотя у нее и есть внучка Селин.

Младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана стали родители 1 января. Теперь они заботятся о дочке, которая путешествует вместе с ним. Но этой осенью вся семья осталась в Москве. В последнее время певица была занята, поэтому не ездила в гости к наследнику. Однако все изменилось накануне, когда артистка смогла провести день с внучкой. Они отправились гулять в парк.

Для такого случая Валерия выбрала черное пальто оверсайз и берет в тон. Образ дополнили ботинки на каблуке в тон. Певица катила коляску, в которой дремала Селин, облаченная в розовый пуховик и вязаную шапку.

«Погода для прогулок стоит идеальная. Ловим солнышко и уходящие теплые деньки вместе с Селинкой», — отметила звезда.

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