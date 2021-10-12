«Людям это интереснее»: Шаляпин признал, что скандалов в его жизни больше, чем творчества

Еще до истории с покойной супругой и Канады у 37-летнего певца Прохора Шаляпина спросили, как пандемия отразилась на его финансовом состоянии. Жалуется ли молодой артист на жизнь в период, когда концерты отменяются либо проводятся только с половиной зрителей?

Прохор ответил, что не является очень богатым человеком, но на свое финансовое положение не жалуется — у него есть все необходимое. Он планирует гастроли на Дальний Восток, ждет встречи со зрителями. А ранее в 2021 году мужчина специально приехал из Америки в Россию, чтобы снять два клипа в народном стиле.

«Только в России можно было снять такие клипы, я специально шил костюмы. Собственно, творчество для меня — самое главное, хотя его мало по сравнению со всеми этими желтыми скандалами. К сожалению, получается, что людям это просто интереснее», — поделился Шаляпин в интервью изданию WomanHit.

Напомним, что личная жизнь выпускника «Фабрики звезд» пестрит событиями и регулярно находит отражение в вечерних телешоу. Так в 2013 году певец женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая почти на 30 лет старше него. Еще до того, как этот брак распался, Прохор заявил на ТВ, что ждет ребенка от модели Анны Калашниковой, но позже выяснилось, что это нее его сын. В 2018-2019 годах мужчина встречался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а летом 2021-го женился на богатой канадской бизнесвумен Татьяне-Клаудии Дэвис. Последняя, правда, скончалась от последствий коронавируса уже в сентябре этого года.

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