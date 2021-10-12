«До сих пор просыпаюсь ночью в ужасе»: Шаляпин рассказал о своих страданиях в шоу «Форт Боярд»

Певец не был готов к тому, с чем столкнулся на съемках телепроекта.

Перед смертью американской супруги в жизни 37-летнего певца Прохора Шаляпина случилось еще одно потрясение — он стал участником телешоу «Форт Боярд» на СТС. Хоть артист и выкладывал улыбчивые фотографии во время своего пребывания во Франции на съемках проекта, но этот опыт дался ему тяжело.

«Я думал, что без меня там как-то обойдется. Я в команду попаду, посмотрю этот форт, нафоткаюсь — это интересное историческое место, и все. Но в результате все самое ужасное, чего я боялся и не хотел, со мной произошло, — признался Шаляпин в интервью WomanHit. — Я был в ужасе от того, что со мной там случилось. Меня и вниз головой скидывали с катапульты — мой страшный сон. Я до сих пор просыпаюсь ночью в ужасе: мне кажется, что я опять лечу вниз головой с этого форта».

Певец поделился, что его страхи оказались «детской шалостью» по сравнению с тем, что он испытал на съемках телепередачи (смотрите выпуск с Прохором на YouTube-канале СТС). Но сама организация процесса ему понравилась. Хотя перед участием ему пришлось сесть на 10-дневный карантин во Франции.

«Ходил в поле гулять тихонечко, где не было даже людей, то есть риска никакого. Мы жили в провинциальном городочке, и там было поле рядом с нашей гостиницей. Но вообще штрафы за то, что ты не находишься в номере, могли выписать. Не важно, где ты находишься: в поле или на небе, — вспоминает Прохор. — Я ходил по десять километров в день точно, и это меня спасало. Не поймали. Я чувствовал себя будто в тюрьме. Мы только два часа в день могли гулять».

Несмотря на свои откровения, артист отметил, что для него это было прекрасное путешествие, оставившее хорошие воспоминания.

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