«Вся мокрая! Трусики аж ракушку облепили»: Клава Кока в мини-бикини оголила складки у «зоны бикини»

Певица поделилась «горячим» снимком, показав, как надо позировать на пляже.

Клава Кока из восходящей звезды стремительно превратилась в артистку с многотысячной армией поклонников. Девушка собирает стадионы, дает концерты, много путешествует и гастролирует. При этом неплохо зарабатывая на рекламе. Имидж сладкоголосой красотки не мешает поп-диве публиковать в Instagram «горячие» снимки в мини-бикини. Выглядит Кока просто великолепно и ее фигуре можно только позавидовать.

«Паховую область прикрыла? Ну и на том спасибо!!», «А чего удивляться, это еще скромно и целомудренно! Вы на других «старушек» шоу-биза посмотрите! Вообще без комплексов», «Мда! Еще одни поющие стринги нашей эстрады», «Ничего такой купальничек в стиле Веры Брежневой», «Новое поколение красоток наступает на пятки вчерашней «ВИА Гре», а вы говорите скромности не хватает! Есть у кого поучиться», «Вся мокрая! Трусики аж ракушку облепили», «Какая милашка тут плескается в океане», «Русалочка??» — пишут фолловеры.

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