«Оно того стоило»: Ану де Армас выгнали из актерской школы из-за первого фильма

Зрители фильма «Не время умирать», наверняка, восхищаются короткой, но яркой ролью актрисы Аны де Армас, которая сыграла неопытного, зато сексапильного кубинского агента ЦРУ. После этого появления на экране ни у кого не останется сомнений, что 33-летняя девушка стала большой голливудской звездой.

На этом фоне даже немного забавно смотрится тот факт, что когда-то юную Ану выгнали из актерской школы. Об этом эпизоде своей биографии артистка рассказала в передаче The Tonight Show Джимми Фэллона.

«Я пошла в театральную школу, когда мне было четырнадцать. Я училась там примерно четыре года, — вспомнила Ана. — И когда я была на втором курсе, то снялась в своем первом фильме. Я прошла прослушивание и получила роль, но учителя были не очень довольны. Они сказали мне, что если я буду сниматься в фильме, меня выгонят из школы».

Взвесив «за и против», юная актриса все-таки снялась в кино, и ее выгнали из учебного заведения. Ей пришлось восстанавливаться и заново отучиться этот курс. Но, по ее словам, «оно того стоило».

Напомним, в 2020 году у Аны де Армас был большой роман с голливудским актером Беном Аффлеком. Она снялась в популярных фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи» и «Вчера». А в 2022-м году выйдет картина «Блондинка», где ей досталась роль Мэрилин Монро.

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