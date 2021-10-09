Спелые «вишенки»: Алсу в белоснежном платье с перфорацией подчеркнула упругий бюст

Исполнительница отдохнула в Мексике на вечеринке.

Жена бизнесмена Яна Абрамова — Алсу — разместила кадры из отпуска в Мехико. Певица отметилась на «белой» вечеринке в платье-ночнушке с глубоким декольте.

Алсу запечатлелась среди танцующих дам в белых платьях. К слову, сама артистка тоже была в белом.

Родительница Микеллы Абрамовой выбрала длинный наряд с глубоким декольте на тонких лямочках. Исполнительница не спрятала эффектные формы в платье с перфорацией на завышенной талии.

Атласное платье Алсу скомбинировала с мини-сумкой на серебристой цепочке. В качестве дополнительных аксессуаров были круглые молочные серьги.

Певица подвела губы ярко-красной помадой и пустилась в пляс. Артистка успела сделать несколько кадров в сумрачной Мексике.

«Красотка, мне на диване захотелось в пляс пойти от таких задорных фото», «Глаз не оторвать», «У вас просто нереально душевная красота», «Бессовестно красива», «Восхитительный образ», «какая вы роковая», — оставили комплименты под фото поклонники Алсу.

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