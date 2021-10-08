Ольга Серябкина в нижнем белье вслед за Ольгой Бузовой и Екатериной Варнавой залезла на пилон

Артистка показала, как крутилась на шесте до беременности.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина вскарабкалась на шест и удивила мастерством танца на пилоне. Ролик соблазнительных движений певица опубликовала на личной странице в Instagram.

Серябкина в одном нижнем белье легким движением тела запрыгнула на пилон и начала быстро вращаться. Ольга отметила, что до беременности упорно занималась на шесте. Певица хотела запечатлеть свой танец в клипе.

«Делюсь эксклюзивом. Мои тренировки. Четыре года назад вышел мой сингл «Пьяная», где по задумке я танцую на пилоне. Времени на подготовку у меня было всего три месяца, поэтому я буквально жила в зале! Я на самом деле люблю пересматривать эти видео и невероятно горжусь собой, — похвасталось Серябкина.

Ольга подчеркнула, что нанимать дублершу — не ее вариант. Поэтому она стала осваивать пилон.

«К слову, лучшего пресса в жизни у меня не было! И это тот случай, когда синяки женщину не портят. После этого опыта я начала относиться к poledance иначе, ведь это огромный труд и сложнейший вид спорта, который при этом очень круто развивает женскую энергию. Не путайте его со стриптизом», — резюмировала певица.

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