«Я тоже так выступаю»: Адель обиделась на сына, когда тот стал фанатом другой певицы

В новом интервью британская певица Адель рассказала о своем сыне Анджело, что делает крайне редко. Через несколько дней мальчику исполнится 9 лет, а он все еще не осознает до конца, кто такая его мама, и что ее знает весь мир.

И неудивительно, ведь артистка и ее наследник живут относительно скромной жизнью, а когда Адель в последний раз была в туре, мальчику было всего четыре года. Он несколько раз видел репетиции мамы на стадионах, но без зрителей. На свой первый большой концерт он попал только в 2018 году, и это было шоу Тейлор Свифт. Паренек тут же стал фанатом этой певицы, что повергло в шок его родительницу, у которой были не менее масштабные концерты.

«У него тогда отвисла челюсть, — рассказала Адель журналу Vogue. — Я действительно разозлилась! И я такая: «Извини! Знай, что я вообще-то тоже так выступаю».

В ответ на это Анджело попросился поехать с мамой в ее следующий тур, чтобы встретить там Тейлор Свифт.

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Адель рассказала, что в школе к ее сыну уже начали приставать из-за его родства со звездой.

«Было несколько девочек постарше, которые преследовали его, спрашивая, не ли я его мать. А он такой: «Я думаю, ее зовут Адель, да. Это моя мама». Я для него не Адель, — поделилась певица. — Он решил, что над ним издеваются, потому что они его раздражали. Я сказала: «Это не издевательство. Просто скажи: да, она моя мама, она вытирала мне задницу».

33-летняя певица добавила, что волнуется о том, чтобы мальчик смог построить свой собственный путь в жизни и не стал заложником своего родства с мировой звездой.

Напомним, Адель родила ребенка от бизнесмена Саймона Конекки, с которым состояла в браке в 2017-2019 годах. Расставшись, пара обязалась вместе растить своего ребенка.

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