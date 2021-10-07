«Только в Африке голодали»: Виктория Боня в обтягивающем боди похвасталась «сдобными» бедрами

Телеведущая выгуляла в Монако образ в уличном стиле.

Участница шоу «Звезды в Африке» Виктория Боня вышла на прогулку в аутфите с акцентами на выпирающих прелестях женственной фигуры. Фото свежего образа знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Боня отметила, что поправилась. Пышные бедра и сочную грудь модели не удалось спрятать в кофейном боди. Поверх него Виктория накинула объемную рубашку сливочного цвета в тон грубых ботинок Prada.

Боня завершила соблазнительный образ в уличном стиле несколькими тонкими цепями, молочной сумкой Hermes и большими очками с оправой «кошачий глаз».

«Как я вам в новом весе? Люблю, когда я булочка», — призналась Боня.

«Суперская! Мы тоже любим, когда ты булочка», «Ты шикарно выглядишь», «очень крутые формы», «Великолепная булочка», «Вы же только что в Африке голодали, откуда булочка уже?», «Ты идеальна и просто шикарна», — написали восторженные поклонники Бони.

Напомним, ранее Виктория Боня рассказала, что у нее угнали автомобиль. Боня передвигается по Монако на Rolls-Royce. Телеведущая не сильно беспокоится о правилах дорожного движения. Виктория может оставить машину в местах, запрещенных для парковки. Поэтому модель и жалуется, что остается без своего «железного коня».

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