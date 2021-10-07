«Самая сексуальная женщина»: Наталья Рудова в платье-бюстье цвета сахарной ваты чуть не засветила зону бикини

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» — Наталья Рудова — разместила на личной странице в Instagram ролик в платье с акцентом на сочной груди и пышных бедрах.

Рудова посетила театр, в котром выступила Екатерина Варнава. Наталья восхитилась спектаклем бывшей возлюбленной Дмитрия Хрусталева.

Напомним, недавно Варнава презентовала новый проект, в котором танцует на пилоне. Дочь Аллы Пугачевой тоже посетила спектакль «Абсолютно нага». Кристине Орбакайте, как и Наталье рутовой, понравилось шоу Екатерины Варнавы.

«Место, где ты чувствуешь себя самой сексуальной женщиной, — театр Crave. На премьере нового шоу «Абсолютно нага», в главной роли прекрасная Екатерина Варнава», — отметила Наталья.

Рудова поинтересовалась у поклонников, понравился ли им ее новый образ. Фолловеры дали положительный ответ:

«Просто космос! Сама на себя не похожа», «Секси-крошка», «Просто бомба!», «Девушка, вы прекрасны», «Натуся на тусе», «Конфетка, такая аппетитная», «А вы и так самая сексуальная женщина», «Какая красивая!», «Просто само очарование».

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