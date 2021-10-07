Нюша в секси-платье призналась, что скоро раскроет пол будущего ребенка

Исполнительница Нюша разместила в Instagram фото в узком мини-платье с глубоким декольте. А под снимком рассказала, что готовит сюрприз. Певица собирается опубликовать пол своего будущего малыша.

Напомним, во время первой беременности Нюша не говорила о поле ребенка. Однако в этот раз поклонники артистки устроили настоящие дебаты по поводу того, кто же все-таки родится у Нюши. И исполнительница решила пойти фанатам навстречу.

Экс-избранница Егора Крида похвасталась своими пышными формами в бархатном платье цвета фукорцина. А под снимком сообщила радостную для фолловеров новость.

«Ребята, ваши дебаты на тему пола нашего малыша продолжаются уже пару месяцев под каждым постом, где видно животик. Комментарии разделились на два лагеря, и вот пришло время раскрыть пол. В прошлую беременность я держала все под завесой тайны, долго не рассказывала ни об имени, ни о поле первенца, но в этот раз многое будет по-другому», — призналась Нюша.

Певица устроит в субботу, девятого октября вечеринку, где и раскроит свой главный секрет.

Напомним, ранее Нюша лихо отплясывала в коротком топе и мини-юбке кислотного цвета. Певица даже на последних сроках беременности не перестает вести активный образ жизни и радовать поклонников соблазнительными нарядами.

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