Сыну Нилану хватит молочка: Горбань в лифе похвасталась своими «невероятно большими глазами»

Звезда сериала «Кухня» подшутила над одним из своих подписчиков.

Актриса Мария Горбань в Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Какого цвета ваши глаза?» — спросил один из пользователей. «Надеюсь, вы увидите на этом фото мой цвет глаз», — подшутила актриса и разместила снимок, на котором она запечатлена в лифе.

Надо отметить, что у звезды сериала «Кухня» прекрасная фигура и очень большая грудь. При этом в августе этого года она во второй раз стала мамой. Своему мужу оператору Кириллу Зоткину актриса подарила сына Нилана. Звезда сериала «Кухня», надо признать, после родов очень быстро вернула былые кондиции.

Добавим, что у Марии Горбань есть еще дочь Стефания от предыдущих отношений. Ей в этом году исполнилось семь лет.

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