Поражение легких на 85% и сопутствующие заболевания: что случилось с Валерием Гаркалиным

Врачи больницы в Коммунарке борются за жизнь известного актера Валерия Гаркалина. Он попал в отделение с коронавирусом и состояние именитого пациента вызывает опасения у медиков. Артиста ввели в состояние медикаментозной комы. Эта процедура помогает мобилизовать силы организма на борьбу с вирусом.

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Звезду фильма «Ширли-мырли» доставили в больницу 2 октября, буквально с первых дней, как только начало развиваться заболевание. Но болезнь оказалась агрессивной, уже при поступлении поражение легочной ткани составило более 25%.

Врачи сразу же определили пациента в реанимацию. К 5 октября ситуация усугубилась еще больше, у народного артиста РФ резко упал уровень сатурации. Повторное КТ повергло медиков в шок — поражение легких уже превышало 85%.

«Все это время он в реанимации, был в сознании», — рассказали 6 октября в ГИТИСе, где преподает актер.

Звезду советского кинематографа также подключили к аппарату ИВЛ. Пока медики не дают обнадеживающих прогнозов.

Главное, чтобы сердце не подвело

Ситуация усложняется тем, что Валерий Борисович имеет целый букет сопутствующих заболеваний. Уже много лет он сердечник.

В первый раз сердце дало о себе знать в 2008 году во время гастролей в литовской Клайпеде. У актера случился обширный инфаркт, врачи были уверены, что пациент не выживет, но Екатерина Гаркалина смогла выходить мужа.

В марте 2009 году случился повторный инфаркт, тогда помогать мужу Екатерина уже не могла. Она доживала свои последние месяцы. Жена известного актера боролась с раком и скрывала от мужа свой диагноз.

Видя, как Екатерина стремительно худеет, супруг радовался, не зная, что происходящее — начало конца.

Смерть жены очень подкосила актера. Поползли слухи, что мужчина стал искать утешения в алкоголе, это еще больше надорвало больное сердце.

История болезни

Летом 2021 года Валерия Гаркалина снова доставили в больницу, он упал в одном из заведений в центре столицы и сильно ударил голову. Но врачи в тот же вечер отпустили пациента домой.

В начале 2020-го актер попадал в больницу с пневмонией, а в конце года — с ушибом головы и резаными ранами лица.

А примерно 10 лет назад Гаркалин пережил состояние клинической смерти. В программе «Секрет на миллион» на НТВ он рассказывал, что на теле до сих пор есть следы от «утюгов». Это последствия применения дефибриллятора.

«Это было 10 лет назад. Дело в том, что у меня один за другим случились два инфаркта, после чего врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после операции сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома», — признавался Валерий Гаркалин.

Поклонники и близкие актера надеются, что и на этот раз он сможет обыграть болезнь и уже скоро снова выйдет на сцену.

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