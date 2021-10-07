«Она достаточно большая»: Якубович несколько лет не повышает себе зарплату

Известный телеведущий даже не заглядывает в контракт с каналом, который подписывает каждый год.

Легенда отечественного телевидения Леонид Якубович пришел в YouTube. 76-летний ведущий «Поля чудес» стал гостем шоу «Алена, блин!», где рассказал о своей работе.

Леонид Аркадьевич отметил, что он настолько занят, что у него нет времени смотреть даже телевизор, не то что погружаться в YouTube и прочий Интернет. Мужчина играет в нескольких спектаклях, в сериале, пишет книги. Но основной его заработок приходит от «Поля чудес».

Якубович признался, что каждый год продлевает один и тот же контракт с каналом, и даже не читает, что там написано. У него даже ни разу не возникало желания поднять себе зарплату.

«Меня вполне устраивает моя зарплата. Она достаточно большая для того, чтобы держать две семьи — свою и сына. Поэтому зачем я будут туда смотреть? Никаких претензий у меня нет, меня вполне все устраивает», — сказал ведущий.

Он подчеркнул, что работает в студии по своим правилам и не позволяет телевизионщикам диктовать ему, как себя вести, что говорить и где остановиться. Как руководитель передачи, Леонид Аркадьевич не терпит лентяев и неумех, смело увольняет тех, кто не справляется со своими обязанностями, выбивается из графика.

Остальными проектами Якубович занимается, что называется, для души. Когда у него вышли книги, шоумен даже не потрудился узнать, какой гонорар получил за них.

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