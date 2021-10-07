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Похожи как две капли воды: Александр Жулин поделился архивным кадром с мамой

Родители тренера и фигуриста уже ушли из жизни.

Похожи как две капли воды: Александр Жулин поделился архивным кадром с мамой
Александр Жулин. Фото: Globallookpress.com

Тренер и фигурист Александр Жулин в Instagram разместил кадр, на котором он запечатлен со своей мамой. Надо отметить, что спортсмен и его родительница похожи друг на друга как две капли воды. На снимке фигуристку нет еще и двадцати лет.

Александр Жулин с мамой
Александр Жулин с мамой. Фото: instagram.com/aleksandr_zhulin/

«С мамочкой», — подписал кадр Александр Жулин.

«Сыновья любовь к маме. Что может быть дороже?», «Прекрасное фото», «Ваши дочери похожи на вашу маму», «Просто красавчик, Александр», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что родителей Александра Жулина уже нет в живых. Он похоронил самых близких своих людей в 2017 году. Фигурист рассказывал, что после смерти родных долгие время не мог прийти в себя.

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