Похожи как две капли воды: Александр Жулин поделился архивным кадром с мамой

Тренер и фигурист Александр Жулин в Instagram разместил кадр, на котором он запечатлен со своей мамой. Надо отметить, что спортсмен и его родительница похожи друг на друга как две капли воды. На снимке фигуристку нет еще и двадцати лет.
«С мамочкой», — подписал кадр Александр Жулин.
«Сыновья любовь к маме. Что может быть дороже?», «Прекрасное фото», «Ваши дочери похожи на вашу маму», «Просто красавчик, Александр», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что родителей Александра Жулина уже нет в живых. Он похоронил самых близких своих людей в 2017 году. Фигурист рассказывал, что после смерти родных долгие время не мог прийти в себя.
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