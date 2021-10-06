«Окорочка враскорячку»: Бузова в трусиках-шортах эпично запрыгнула на шест, повиснув в воздухе

Ольга Бузова знает, чем удивить своих поклонников. Естественно, танцами на пилоне. В Stories микроблога экс-ведущая проекта «Дом-2» запрыгнула на шест в тесных трусиках-шортах, блеснув упругими бедрами и крепким «орешком». Поклонники бывшей возлюбленной блогера Давида Манукяна тут же принялись обсуждать ее «горячие» кадры в фан-аккаунте.

«Ножку эть!», «Милашка», «Ну прямо Шамаханская царица», «Фигурка топчик — первый сорт», «Ну какая она стройняшка», «А мне очень понравилось, это не так-то и просто», «А эпичное падение «орешком» на пол будет??», «Секси-дива», «Молодчинка! Очень пластичная», — восхищаются звездной блондинкой ее поклонники.

Но и без едких комментариев от хейтеров не обошлось. Так, многие раскритиковали слишком сексапильную позу теледивы, которая без стеснения закинула стройную ножку на шест, а потом и вовсе повисла в воздухе, исполняя танцевальные па.

«Оля-ля-ля! Вот это виды», «Окорочка враскорячку», «Ножки-палочки да еще и на шесте скачет», «Ну какова красота», «Ой, там и видосик есть! В целом очень пластично», «Хейтеры умойтесь! Бузянда как всегда на коне, ну а теперь и на шесте», «Учишь приватный танец для Давы??», «Своего жениха все равно упустила, танцем его не вернуть», «Опа! Как скачет, ну прямо-таки козочка ретивая», «Уже и в танцах??» — пишут фолловеры.

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