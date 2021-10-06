«Мне кажется, я не дышала»: Асмус поделилась эмоциями от взлета ракеты на Байконуре

5 октября за взлетом ракеты с Юлией Пересильд и Климом Шипенко с космодрома в Байконуре наблюдали не только родственники звезд, но и их коллеги. Александр Петров, его возлюбленная Стася Милославская и Кристина Асмус тоже были на стартовой площадке и фотографировались на фоне ракеты.

Спустя сутки бывшая жена Гарика Харламова написала пост о своих эмоциях, которых оказалось столько, что артистке было совсем не до Instagram.

«Я даже себе представить не могла, что я испытаю… Шок, потрясение, мурашки, ступор — это все слишком слабые слова, чтобы передать спектр эмоций! Да их и невозможно передать. Ничем, — в итоге написала Кристина. — Мне кажется, я не дышала, пока экипаж не вышел на орбиту. А после мы продолжали сидеть на трибуне с Петровым и Милославской и не могли двигаться. Вообще. Где наши вещи, мы даже не думали, телефон не было желания брать в руки, про адский холод и сильный ветер мы вспомнили только спустя минут двадцать, когда все уже пошли к автобусу».

Асмус заключила, что стала свидетелем исторического события, которое останется с ней на всю жизнь.

Петров в своих постах написал, что никогда в жизни так ни за кого не переживал, как за этот экипаж, у которого возникли сложности при стыковке с МКС. Актер отметил, что его коллеги — настоящие герои, которые совершили нечто невероятное, и не ради денег или хайпа, а для преодоления себя и приближения простого человека к космосу. А Милославская поделилась, что и сама теперь мечтает о полете к звездам.

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