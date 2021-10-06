«Трудно иметь дело»: некоторые члены королевской семьи с нетерпением ждали отъезд Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские уехали жить в США в прошлом году.

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри уехали жить в США. Они отказались исполнять королевские обязанности и решили строить новую жизнь.

Накануне выяснилось, что этот их шаг некоторые члены британской королевской семьи ждали с нетерпением. Об этом говорится в новой книге «Меган: принцесса Голливуда».

«Было ясно, что Меган взъерошила перья. Все чувствовали, что с ней и Гарри будет очень трудно иметь дело», — цитирует автора издания Эндрю Мортона Newsweek.

Напомним, на прошлой неделе герцоги Сассекские впервые за долгое время вышли в свет. Они побывали в Нью-Йорке с рабочим визитом.

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