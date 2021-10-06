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«Нашей принцессе уже 13 лет»: Дмитрий Ланской поздравил с днем рождения дочь Софию

Как отметил музыкант, он от всей души поздравляет наследницу.

«Нашей принцессе уже 13 лет»: Дмитрий Ланской поздравил с днем рождения дочь Софию
Дмитрий Ланской. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Дмитрий Ланской в Instagram разместил красивый снимок своей дочери Софии. Наследнице звезды исполнилось 13 лет.

София Ланская
София Ланская. Фото: instagram.com/lanskoymusic/

«Нашей принцессе Софии Ланской 13 лет. Поздравляем все нашу красавицу».

Дмитрий Ланской

«Поздравляю, Дима. Невероятно красивая девушка. Пусть будет такой же счастливой», «Какая же София стала красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Дмитрия Ланского и телевизионного режиссера Екатерины Ланской двое наследников. Кроме Софии, есть еще сын Платон. Ему сейчас 10 лет. Первой женой Дмитрия Ланского была певица Юлия Началова. Они расстались в 2004 году.

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