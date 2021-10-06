«Нашей принцессе уже 13 лет»: Дмитрий Ланской поздравил с днем рождения дочь Софию

Как отметил музыкант, он от всей души поздравляет наследницу.

Музыкант Дмитрий Ланской в Instagram разместил красивый снимок своей дочери Софии. Наследнице звезды исполнилось 13 лет.

«Нашей принцессе Софии Ланской 13 лет. Поздравляем все нашу красавицу». Дмитрий Ланской

«Поздравляю, Дима. Невероятно красивая девушка. Пусть будет такой же счастливой», «Какая же София стала красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Дмитрия Ланского и телевизионного режиссера Екатерины Ланской двое наследников. Кроме Софии, есть еще сын Платон. Ему сейчас 10 лет. Первой женой Дмитрия Ланского была певица Юлия Началова. Они расстались в 2004 году.

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