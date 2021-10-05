«Наступает время первых!»: звезды поддержали киноэкипаж Пересильд и Шипенко

Екатерина Стриженова, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие артисты поделились эмоциями в социальных сетях.

Утром 5 октября Россия прильнула к телеэкранам, с замиранием сердца наблюдая за тем, как люди из мира кино, не являясь профессиональными пилотами, отправляются в космос. Рядовые поклонники и звезды шоу-бизнеса выказали поддержку актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, которые после всего четырех месяцев подготовки, улетели на ракете на орбиту Земли.

«Будущее уже наступило. На наших глазах творится история! Они стали первым в мире киноэкипажем, — восторженно написала в Instagram актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. — Пусть все идет по плану, ждем вас на Земле!»

Певица Кристина Орбакайте в своем посте назвала первопроходцев от кино «безмерно смелыми и талантливыми людьми», а также вспомнила, что в ее клипе «Теряю» 2019 года уже поднималась тема актрисы, улетевшей в космос.

Филипп Киркоров назвал этот день историческим, а полет — открывающим новую эру.

«Наступает время первых!» — высказался певец, сделав отсылку к знаменитому фильму про космонавтов.

Добавим, что около 15:25 по московскому времени первый в истории киноэкипаж пристыковался к МКС. Автоматика подвела героев, но командир корабля Антон Шкаплеров взял на себя ручное управление и исправил ситуацию.

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