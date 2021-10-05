«Оставил мне «ослиные уши»: Яна Рудковская публично поблагодарила Виктора Батурина

Бизневумен рассказала, за что всегда будет благодарна бывшему мужу, который судился с ней несколько лет.

4 октября знаменитый продюсер Яна Рудковская прилетела в Париж на частном самолете и по этому случаю написала пост о красивой жизни, за которую ее нередко критикуют пользователи Instagram.

Отвечая на различные укоры подписчиков, 46-летняя женщина попросила их перестать вспоминать ее брак с миллионером Виктором Батуриным.

«Я с ним развелась почти 15 лет назад. Как он и обещал, после 220 судов он оставил мне «ослиные уши»! Постарался на славу! Закалил меня, за что ему большое спасибо! — пишет Рудковская в социальной сети. — Я отвоевала у него главное — моих двух старших сыновей! Не предала, не разменяла, как мне неоднократно чуть ли не под дулом пистолета настоятельно рекомендовали это сделать. Более того, лишив меня всего, Батурин сам потерял все! История его печальна, но несмотря на то зло, что он мне причинил, я всегда буду ему благодарна за ту закалку и тот холодный душ, который он мне каждый день устраивал во время трех лет судебных разбирательств, делая меня сильнее день за днем!»

Яна заявила, что она является примером для женщин, которые борются за своих детей. Так как ее оппонент обладал огромным финансовым и административным ресурсами, но в итоге был побежден.

Отдельно она обратилась к «воспитательницам Яны Рудковской», которые указывают, куда ей следует тратить деньги. Бизнесвумен отметила, что она сама разберется в этом вопрос, а те, кто пишет про нее различные нелицеприятные вещи, в итоге лишь повышают звезде трафик и делают ее еще богаче.

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