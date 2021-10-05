«Как уборщица и садовник»: адвокат объяснил, зачем Билан мог поменять Рудковскую на продюсера Бузовой

Неужели Дима Билан правда ушел от Яны Рудковской? Этот вопрос обсудили сегодня не только на всех кухнях страны, но и в звездной тусовке. Продюсерский центр Арама Арчера, в который входит Ольга Бузова, добавил фото артиста в списки своих подопечных.

«Archer Music занимается не только продюсированием, организационной деятельностью артистов, но и лицензированием релизов, которые выпускают артисты нашего лейбла», — говорится на сайте компании.

Неужели, насмотревшись на успехи Бузовой, Билан решил покинуть Рудковскую, с которой провел целых 20 лет?

Их сотрудничество прошло через многое. Яна не раз вытаскивала певца сухим из таких передряг, из которых не то, что сухим, а в принципе сложно вылезти. Вспомнить хотя бы его пьяное выступление в Самаре.

Именно благодаря продюсеру тогда удалось сгладить ситуацию. Певец дал еще один концерт и подарил городу детскую площадку.

Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Александру Бенхину, чтобы разобраться в данной ситуации. Означает ли переход Билана к Арчеру автоматический разрыв отношений с Рудковской или артист сможет совмещать продюсеров?

«Яна Рудковская — это больше прокатчик. Она организует гастроли, корпоративы и так далее. Судя по всему, Арам Арчер будет заниматься всем, что имеет отношение к авторским правам. То есть вести переговоры с композиторами, улаживать все юридические вопросы, заниматься лицензированием песен, чтобы в последствии все было законно с точки зрения авторских прав. Я приведу вам пример: во всех караоке поют песню «Я молодой». В свое время ее исполнил Гера Грач, лет пять назад он выкупил все права у украинского композитора. Я точно знаю, мы оформляли документы по сделке. То есть, в договоре прописано, что такой-то автор передает все права и так далее… И как бы популярна в последствии не стала композиция, он не может прийти и сказать, верните или платите за нее снова. Я не в курсе задач, которые стоят перед Димой Биланом. Но что мешает ему совмещать Рудковскую и Арчера? Это как уборщица и садовник. Они выполняют разные функции. Яна его продюсирует, продает. А компания Арама Арчера занимается покупкой песен, грамотным оформлением авторских прав — это целая бизнес-команда. Мне видится все происходящее под таким углом», — высказал свою позицию Александр Бенхин.

Яна Рудковская не стала комментировать эти новости, не удалось дозвониться и до продюсерского центра Арама Арчера, там телефоны тоже не отвечают.

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