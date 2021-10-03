Виктория Лопырева не смогла спрятать сочную грудь в алом платье-футляре

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Виктории Лопыревой появилась фотография знаменитости в откровенном платье с вырезом и глубоким декольте. Такой наряд блондинка не побоялась надеть на международную выставку в Дубае.

Виктория облачилась в контрастное платье кровавого цвета. Фасон изделия выгодно подчеркнул женственные изгибы телеведущей. Лопырева похвасталась упругим бюстом. Сочные «дыньки» выглядывали из квадратного выреза платья-футляра.

Пышные бедра Виктории также эффектно выделялись за счет наряда. Телеведущая дополнила образ молочным с блестящим отливом пиджаком и балетками с острым черным мысом. В качестве аксессуаров Виктория выбрала маленькую сумочку на цепочке в тон жакета.

Поклонники Виктории остались в восторге от аутфита модницы. Они написали слова восхищения в комментариях под фото:

«Вы такая красивая», «Вау! Вот это фигура», «Вика, вам очень идет красный», «Леди в красном, потрясающе!», «Дива! Восхищаюсь тобой», «Так стильно получилось».

Напомним, ранее Виктория Лопырева в мини-платье на тонких бретелях повеселилась на вечеринке.

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