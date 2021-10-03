«Это был ад в чистом виде»: слава принесла Вертинской страх публичных мест

76-летнюю актрису Анастасию Вертинскую спросили, как изменилась ее жизнь в период пандемии и самоизоляции. Народная артистка ответила, что больших изменений не случилось, так как она всегда старалась как можно реже появляться в местах большого скопления людей.

«То, что творилось вокруг меня в те годы, когда вышли фильмы «Алые паруса» и «Человек-амфибия», можно назвать истерией. Это был ад в чистом виде. Мы же не могли тогда нанять телохранителей и белую машину с тонированными стеклами», — вспоминает Вертинская.

По словам актрисы, став звездой кино, она продолжала ездить на троллейбусе в училище и стоять в очередях за хлебом. И везде ее подкарауливали люди, что для тихой девушки из интеллигентной семьи было кошмаром.

«Вдруг в один прекрасный день все переворачивается с ног на голову! Вообразите: вам то пинают дверь ногами, то звонят в квартиру, хихикают и убегают. Всем нужно вас видеть, с вами общаться, трогать, брать автографы. Некоторым кажется, что они Ихтиандры, и они хватают себя за горло и, задыхаясь, падают вам под ноги. Если вам надо ехать, скажем, в Ленинград на съемки, поспать в поезде вам не дадут — мгновенно узнают и обрушат на вас вопросы, разговоры, предложения посидеть за бутылочкой», — рассказала Анастасия Александровна изданию 7days.

Актриса отметила, что перед таким ежесекундным посягательством на свою свободу она не была ничем защищена. После этих эмоций звезда кино до сих пор не может преодолеть страха публичных мест.

Сейчас, будучи на пенсии, Вертинская признается, что не боится одиночества. По мнению артистки, это выдумка: если в жизни человека есть любимое дело и семья, он не может быть одинок. Напомним, что у актрисы есть сын Степан Михалков, четверо внуков, правнук, сестра и две племянницы.

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