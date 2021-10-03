«Похоже, это судьба»: дочь Кэти Перри и Орландо Блума зовет всех людей кошками

Летом 2020 года у певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума родилась дочь, которую родители назвали Дейзи. Девочке уже больше года, и она начала говорить. Правда, в ее речи наблюдается некая странность, о которой звездная мама рассказала на одном из публичных мероприятий.

«Она уже говорит, но думает, что все вокруг кошки, — цитирует 36-летнюю Кэти издание ET. — Когда подходит какой-либо человек, она говорит: «Привет, гато!» (gato — кошка по-испански, — Прим. авт.) Я не знаю, почему она так очарована кошками. Это дико, но люди, которые любят мою музыку, называют себя «кошками Кэти». Она ничего об этом не знает, да и ей все равно, но по какой-то причине главное слово в ее жизни — гато. Похоже, это судьба».

На том же мероприятии Перри поблагодарила своего жениха Орландо Блума за то, что он есть в ее жизни.

«Я думаю, что за каждой великой женщиной стоит великий мужчина. Он союзник. Я люблю его. Он очень хорошо справляется с моим сумасшествием», — сказала певица о возлюбленном.

Она также поделилась, что хочет вырастить Дейзи «могущественной женщиной» и поэтому сама должна быть для нее подобным примером: идти к своим мечтам, проповедовать любовь и быть маяком в темноте для поклонников.

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