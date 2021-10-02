Гибкая кошечка: внучка Софии Ротару похвасталась растяжкой во время домашней тренировки

В одной из последних Stories личного микроблога 20-летней внучки артистки Софии Ротару появилась запись с тренировки на гибкость. Соня Евдокименко высоко задирала ноги и показывала амплитудные волны в соблазнительной форме.

Евдокименко отдала предпочтение спортивному кроп-топу с длинными рукавами и воротником-стойкой. Графитовую эластичную кофту модель скомбинировала с леггинсами такого же цвета.

София выгнулась кошечкой и разогнулась обратно. Евдокименко продемонстрировала высокие махи ногами и позы из йоги.

Блондинка подчеркнула стройность обтягивающими лосинами и топом. Внучка Ротару похвасталась гибкостью во время домашней тренировки. София ранее рассказывала, что часто уделяет время на упражнения для всего тела.

Напомним, ранее потрясающей гибкостью хвасталась новая избранница Тимати. Украинская модель Саша Дони козыряет вертикальными шпагатами на улице, на парковке и после душа у себя в квартире. Возлюбленная шоумена гордится тем, что занималась художественной гимнастикой. А поклонники блондинки уже сравнили шпагаты Дони и Волочковой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.