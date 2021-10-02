«Вот это бомба!»: Рита Дакота показала эффектно подпрыгивающую грудь в мини-бикини

Исполнительница Рита Дакота разместила на личной странице ролик, в котором похвасталась выдающимися формами.

Экс-возлюбленная артиста Влада Соколовского выбрала белоснежный купальник с черными разводами. Поверх крошечного лифа Рита надела светло-серый полупрозрачный лонгслив. А на тугие трусики Дакота натянула кофту на тон темнее.

Певица завершила пляжный секси-образ панамкой бирюзового оттенка.

«В сторис умничаю, в ленте — просто красиво радуюсь жизни. А вам ближе какая Дакота: с длинными, глубокими постами про подумать или с яркими залипательными фото и видео про поглазеть?», — поинтересовалась Рита у своих поклонников.

Фолловеры артистки разделились на два лагеря. Одним хотелось видеть больше познавательных постов от Риты. Другим понравился ролик Дакоты с ее мощными бедрами и сочными «дыньками». Поэтому они просили больше соблазнительной артистки.

«Про подумать», «Шикарная фигура! Побольше бы таких роликов», «Нравится философия жизни, глубокие мысли вслух от талантливой девушки», «Вот это бомба! Обожаю твою фигуру», — написали подписчики Риты в комментариях под роликом.

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