«Здесь мне год и восемь месяцев»: как Саша Плющенко выглядел на заре своей модельной карьеры

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко очень рано начал свой путь к славе.

Мама фигуриста Саши Плющенко по прозвищу Гном-Гномыч продюсер Яна Рудковская в Instagram разместила на страничке сына ролик, на котором ее наследнику нет еще и двух лет.

На кадрах можно увидеть совсем еще маленького Сашу Плющенко, который только научился более-менее уверенно держаться на ногах.

«Вот же как бывает! Здесь мне всего год и восемь месяцев. И это мой первый показ в модельной карьере, а ровно через неделю я буду закрывать первый в мире детский фэшн-показ на льду! Такого еще никто не делал! Ждете? Будет огонь». Саша Плющенко

Напомним, что Александр Плющенко профессионально занимается фигурным катанием. Он уже не раз побеждал на турнирах среди детей, обыгрывая более взрослых ребят.