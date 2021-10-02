Дочь Валерия Меладзе в черном бикини запечатлелась у моря на крупной гальке

Дочь музыканта Валерия Меладзе от первого брака восемнадцатилетняя Арина в Instagram разместила несколько снимков в черном бикини. На кадрах она находится около моря на берегу, который буквально усеян крупной галькой.

«Адриатика 2021» — подписала снимки Арина Меладзе.

«Красивая, стройная, длинноногая, грациозная. Просто восхитительная модель», «Очень красивая девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что от первого брака, кроме Арины, у Валерия Меладзе есть еще две дочери – Инга и Софья. Также у музыканта трое детей от второй жены певицы Альбины Джанабаевой.

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