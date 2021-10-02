«На утро закусить нечем»: Анна Семенович с приоткрытым халатиком съела цветы прямо из горшка

Экс-солистка группы «Блестящие» — Анна Семенович — разместила в личном микроблоге видео, в котором с жадностью поедает живые розы.

Семенович объяснила такое поведение недомоганием после веселой пятничной тусовки. Анна любит шумные застолья и танцы с друзьями, поэтому знает последствия гулянок.

«Конда пятница удалась, а на утро закусить нечем. Всем отличных выходных!», — подписала артистка юмористический ролик.

При этом Семенович добавила хэштег «похмелье». Так актриса объяснила свое поведение и голодный вид. К слову, исполнительница поэтому накинулась на розовый куст.

Анна сидела за пустой тарелкой в махровом халатике. Белоснежный домашний наряд приоткрыл вид на «ложбинку греха». Пышный бюст артистки приковал внимание до момента, пока Семенович не начала жадно откусывать цветочные бутоны прямо из горшка.

«Все осуждают, а она и пухленькая просто огонь, она тоже человек, обожаю ее», «Мась, как в тему», «Анютка вы самая, классная и прикольная девчонка», «Классный цветочный завтрак получился», — прокомментировали поклонники Анны ее ролик.

Напомним, ранее Анна Семенович рассказала, почему рассталась с возлюбленным

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