В прозрачном топе-бюстье и шортиках: Инна Маликова выступила в откровенном наряде

Артистка в 44 года удивляет поклонников моложавым видом.

Артистка Инна Маликова поделилась свежим снимком на личной странице в Instagram. Блондинка похвасталась сексуальным концертным образом.

Сестра композитора Дмитрия Маликова собрала тотально черный лук с серебристыми деталями. Солистка группы «Новые Самоцветы» облачилась в атласный жакет с эполетами из переливающихся нитей.

Маликова натянула колготки в сетку с босоножками на ремешке с металлическими вставками. Инна дополнила соблазнительный образ крошечными шортиками с завешенной талией. Певица скомбинировала их с топом-бюстье из прозрачной ткани с серебристыми линиями.

Корсетный топ подчеркнул не только осиную талию Маликовой, но и пленительное декольте артистки.

«Пятница должна быть такой. Пару кадров перед выходом на сцену», — подписала яркий снимок Инна.

Маликова завершила концертный образ массивными серьгами. Инна позировала, игриво выгнув покатые бедра на палубе ресторана-яхты.

Напомним, ранее Инна Маликова подчеркнула фигуру платьем-бюстье цвета крем-брюле. Женственный образ для выступления привел в восторг коллег и поклонников исполнительницы.

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