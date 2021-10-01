Какая секси! Ирина Пинчук прикрыла пышную грудь длинными волосами

Накануне поклонники Ирины Пинчук были обеспокоены ее исчезновением из Instagram. Всегда очень активная, она вдруг перестала выкладывать видео.

Как оказалось, ничего страшного не случилось. Просто Ира Пинчук весь день провела в салоне красоты, где наращивала волосы.

«Все же длинные волосы – это мое, — покрасовалась Ира Пинчук в микроблоге. — Вчера весь день отсутствовала, потому что мы наращивали мне волосы, как вы можете заметить. Мне так нравится. Все-таки моя длина – это хотя бы по грудь. Нарастили детские, вот с такой вот волной. Структура очень похожа на мои родные волосы».

В кадре Ирина Пинчук предстала в ванной комнате, прикрывая пышную грудь новыми черными локонами.

Вероятно, волосы молодая мама нарастила к предстоящим крестинам сына Давида. Таинство пройдет в Ереване, на родине Арая Чобаняна.

И сейчас Ира Пинчук и Арай Чобанян делают для малыша загранпаспорт, чтобы он смог совершить путешествие в Армению.

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