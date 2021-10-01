«Можно смотреть вечно»: Валерия Чекалина обнажила округлившийся животик и не только

Автор денежного марафона «Новая жизнь» — Валерия Чекалина — обнажилась с новым товаром собственного бренда косметики на берегу океана.

Основательница бренда косметики Letique Cosmetics решила презентовать новую продукцию. А в качестве выгодного PR-хода выбрала собственное тело. Несмотря на округлившийся животик, беременная Чекалина взбудоражила поклонников.

Пышная грудь и сочный «орешек» Валерия не стала прикрывать одеждой. Игривая шатенка лишь закрыла «лисьи носики» и одарила своих фолловеров белоснежной улыбкой.

Поклонники Чекалиной в свою очередь восхитились аппетитными формами сексуальной бизнесвумен. Они оставили горячие комплименты в комментариях под снимком (фото смотреть тут):

«Вот это ты дерзкая красотка!», «Идеальная фигура», «На это можно смотреть вечно!», «У меня слюнки текут», «Какая ты красивая и нежная. Как тебе идет беременность», «Прекрасное фото! Шикарное тело! Совсем не пошло, а женственно и нежно».

Напомним, ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская пожаловалась на слишком внушительную грудь. Артистка отметила, что с детства привыкла к пристальным взглядам мужчин.

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