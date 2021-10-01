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Юлия Барановская честно ответила на вопрос, муж ей Александр Гордон или нет

Телеведущая пообщалась со своими подписчиками.

Юлия Барановская честно ответила на вопрос, муж ей Александр Гордон или нет
Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из фанатов звезды поинтересовался, стал ли Александр Гордон ее мужем или же это все слухи.

Комментарий Юлии Барановской
Комментарий Юлии Барановской. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

«Нет. Он мой коллега и друг».

Юлия Барановская

«Юля, о чем вы думаете, когда просыпаетесь?» — задал вопрос еще один подписчик.

«Что хочу спать», — отшутилась телезвезда.

Напомним, что Юлия Барановская и Александр Гордон вместе ведут программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Их нередко подозревают в романе. Сами звезды порой провоцируют поклонников, заявляя, что у них больше, чем просто дружба.

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