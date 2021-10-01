Юлия Барановская честно ответила на вопрос, муж ей Александр Гордон или нет

Телеведущая Юлия Барановская в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из фанатов звезды поинтересовался, стал ли Александр Гордон ее мужем или же это все слухи.

«Нет. Он мой коллега и друг». Юлия Барановская

«Юля, о чем вы думаете, когда просыпаетесь?» — задал вопрос еще один подписчик.

«Что хочу спать», — отшутилась телезвезда.

Напомним, что Юлия Барановская и Александр Гордон вместе ведут программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Их нередко подозревают в романе. Сами звезды порой провоцируют поклонников, заявляя, что у них больше, чем просто дружба.

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