«Ты это заслужила!»: получив свободу, Бритни Спирс полностью разделась перед камерой

Счастливая от того, что суд снял с нее опеку родного отца, певица Бритни Спирс укатила отдыхать на тропический остров в Тихом океане вместе со своим женихом Сэмом Асгари. 1 октября поп-звезда начала выкладывать фото и видео из райского уголка с золотым песком, зелеными пальмами и лазурным океаном.

На радостях 39-летняя артистка поделилась в Instagram фотографиями и себя-любимой — на пляже и после принятия ванны. На некоторых снимках Бритни запечатлена абсолютно голой, прикрыв самые откровенные участки тела стикерами в виде цветочков.

«Поиграть в Тихом океане никому не повредит», — иронично подписала фотографии Спирс.

Очевидно, звезда постаралась показать не только свое счастье, но и подтянутую фигуру, которая после всех стрессов, срывов и самоизоляции выглядит довольно неплохо. На снимках можно увидеть, как контур ванны, стоящей за женщиной, немного «поплыл», но Бритни поспешила отметить, что это такая форма у сантехники, а не следы «фотошопа». По словам певицы, эти фотографии не обрабатывались.

«Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной! Ты это заслужила! Люблю тебя», — написала в комментариях подруга артистки Пэрис Хилтон.

Напомним, Бритни Спирс с 2008 года была под опекой отца и не могла распоряжаться своими деньгами и личной жизнью. С 2019-го звезда перестала давать концерты и активно включилась в борьбу за собственное освобождение. Получив свободу, женщина первый делом приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда.

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