«Это очень круто»: дети Иглесиаса и Курниковой увидели клип, который свел их родителей

В 2001 году испанский певец Энрике Иглесиас снял клип Escape, в котором его девушку сыграла обворожительная российская теннисистка Анна Курникова. После этого звездная пара начала встречаться, и в 2017-ом у них родились дети.

В 2021 году близнецам Николасу и Люси исполнится по четыре года. Недавно артист рассказал, что они уже видели тот самый клип, с которого началась история любви их родителей.

«Я знаю, что мои дети уже видели это видео. Они сложили два плюс два и такие: «О, правда?» — рассказал Энрике на одном из шоу радио SiriusXM. — Когда они смотрят это видео, я думаю, это их немного сбивает с толку. Что мама там делает с папой, понимаете? Когда это было? На самом деле невероятно наблюдать за выражением их лиц. Это очень круто».

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Напомним, что в декабре 2017 года у звездной пары родились двойняшки, а в январе 2020-го Курникова подали возлюбленному еще одну дочь Машу. Годовалой малышке еще предстоит познакомиться с судьбоносным клипом родителей. А пока предлагаем вам вспомнить, что это был за музыкальный ролик.

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