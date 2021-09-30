«А трусики не забыла?»: Бузова в юбчонке игриво обнажила «сдобные» бедра на сцене

Ольга Бузова в скором времени даст большой концерт в Москве. Она решила так отметить юбилей своей певческой карьеры. У нее в копилке уже есть два альбома и скоро выйдет третий. Телеведущая не перестает работать и ездить на разные съемки. Поклонники отмечают, что за минувшие годы она преобразилась внутренне и внешне. Звезда вернула светлый цвет волосы, а также поправилась за летом, поэтому стала выглядеть как 17 лет назад, когда пришла на «Дом-2».

Бузова не стесняется демонстрировать свои формы. Она носит короткие платья и лосины. А для выступления на площадке канала «Музыка Первого» телеведущая выбрала смелый наряд. Она представила свой новый хит «Без дел» с танцевальным коллективом. Ольга облачилась в алый топ-бра и мини-юбку плиссе. Наряд не только подчеркнул ее декольте, но и не скрыл пополневшие бедра.

Звезда также сделала объемную прическу и яркий макияж. Она устроила зажигательные танцы, засветив красоту своих ног. Поклонник заметили, что телеведущая так активно двигалась, что засветила пикантные части тела.

«Откуда такая грудь?», «Где ты прятала такую красоту?», «Пополнела и похорошела», «Ну как ты изменилась с начала года! Это восторг», «А трусики не забыла?», «Такая сочная конфетка», «Ох, а градус повышен», «Какая стала! Это фурор», «такую девушку не спрятать», «Юбка колышется, градус все близится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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