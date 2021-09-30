Балетные ножки: Бородина покрасовалась в малиновом мини-платье с глубоким декольте

Ксения Бородина в этом году продолжила вести шоу «Дом-2». При этом в ее жизни произошло много перемен. Она развелась с Курбаном Омаровым. В свое время она подозревала его в изменах, но в итоге простила ради дочки Теоны. Однако за последний год телеведущая все же решилась на расставание. Примечательно, что теперь она чаще выходит в свет, веселится с подругами и наряжается без повода.

Теперь Ксения также участвует в «Ледниковом периоде». Она признавалась, что тренировки отразились на ее фигуре, которая стала более рельефной. Телеведущая также всегда продумывает наряды и все чаще облачается в более откровенные образы. Так на одной из вечеринок она блистала в корсете. А накануне на съемках телепроекта Бородина отметилась в мини-платье цвета малины с глубоким декольте.

Пока телеведущую красили, она танцевала. Одним своим видом она смутила коллег. Ксения похвасталась не только тонкой талией, но и стройными ногами. Примечательно, что наряд со свободным верхом скрыл изъяны ее фигуры, но обрамил бедра.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. «Ох ты, как хороша», «Развод пошел на пользу», «Какая талия, загляденье», «А как можно выглядеть так бесподобно», «Как вам идет этот цвет», Ой, даже не узнала«, «Излучаете счастье», «Кто-то влюблен?», «Ну просто очень красивая», — стали писать пользователи Сети.

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