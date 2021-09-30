Карамельный шик: Ани Лорак в кожаном жакете с акцентом на талии подчеркнула достоинства фигуры

Ани Лорак уже длительное время выступает на сцене. Она является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Примечательно, что уже несколько лет певица сама воспитывает дочку Софию. После развода с турецким бизнесменом она сосредоточила внимание на работе. О личной жизни артистка рассказывает редко. При этом в начале года она намекала, что ее сердце не свободно.

Недавно Лорак отпраздновала свой день рождения. Она поделилась домашними кадрами, похваставшись тортом. Пока артистка продолжает гастролировать и не часто публикует новые фото. Но на этот раз певица запечатлела на камеру, как поет в живую. При этом она позировала в кожаном жакете с поясом цвета карамели. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. При этом она пела свой хит «Сопрано».

Поклонники не так часто видят звезду этой осенью. Многие восхитились не только ее вокалом, но и образом. Фанаты посчитали, что 53-летняя звезда похудела. «Ох, какая талия», «Прошибает до слез», «Ты так красива сегодня», «Очень стильно», «Какой жакет, у вас точеная талия», А можно выглядеть еще лучше? Вы богиня«, «Какая стройная, мамочки», «Зашкаливает все», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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