Ляйсан Утяшева подчеркнула высокие «холмики» с помощью наряда цвета «взбесившейся Барби»

В одной из последних Stories личного микроблога телеведущей Ляйсан Утяшевой появилась запись, в которой знаменитость предстала в соблазнительном костюме цвета фуксии.

Утяшева показала кадры с репетиции ее постановки «Кармен». Спортсменка готовит в рамках своего театра Bolero новый спектакль. Премьера состоится весной 2022 года.

больше по теме Ляйсан Утяшева готовит танцевальный спектакль о Кармен Премьера запланирована на весну 2022 года.

Ляйсан готовится исполнить главную роль. Танцовщица подготовила для зрителей историю, написанную Проспером Мариме. Однако Утяшева расскажет ее на свой манер с помощью современной хореографии. Для танца под испанские мотивы возлюбленная Павла Воли использовала ботильоны на каблуках.

Ляйсан облачилась в ярко-розовые лосины. Они подчеркнули стройные, длинные ножки гимнастки. Утяшева в обтягивающих брюках эффектно разворачивала упругие бедра. Знаменитость дополнила леггинсы кроп-топом и свитошотом с крупным вырезом.

Утяшева не утаила роскошный бюст под одеждой. Телеведущая выпячивала свои «холмики» при каждом движении страстного танца.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева рассказала, как поправилась на 39 килограммов. Гимнастка призналась, что боялась попасться на глаза бывшему тренеру.

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