Ламбада и застолье: Татьяна Навка повеселилась с друзьями в Сочи

После 80-го шоу «Руслан и Людмила» фигуристка отметила успех в местном заведении. Она позволила себе развеяться в кругу коллег.

Татьяна Навка уже длительное время трудится над созданием ледовых представлений. Одной из самых успешных стала постановка «Руслан и Людмила». Еще летом она привезла ее в Сочи. А 29 сентября фигуристка снова приехала на побережье Черного моря сразу после съемок «Ледникового периода». Она приняла участие в постановке и поблагодарила зрителей, которые насладились сказочной историей.

А вот после выступления Навка отправилась не домой, а в ресторан с коллегами и друзьями. Она сообщила, что отказала 80-е шоу. Это событие спортсменка отпраздновала не только застольем. Она предстала в трикотажном костюме молочного цвета и тунике. Фигуристка стала танцевать ламбаду. Так «ручеек» из людей танцевал в зале ресторана. При этом Татьяна зазывала присоединиться те, кто еще сидел за столом.

Поклонники восхитились тем, как умеет расслабляться фигуристка. Многие также остались в восторге от ее сплоченного коллектива.

«Наша любимая Танюша», «Всегда мечтала о такой ламбаде», «Ох, ну это класс», «Какие крутые ребята», «Где найти столько людей, чтобы также зажечь?», «Это крутое завершение дня», «Сколько веселья! Ух», «Ой, а где это? Так можно в любом ресторане?», «Такие все красивые и счастливые», «Залог успеха, когда можно так оторваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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