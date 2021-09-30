Резиновые сапоги и берет: Юлия Меньшова показала, как стильно носить пальто в клетку виши

Телеведущая во время путешествия похвасталась своим образом. Она выбрала актуальный лук на осень.

Юлия Меньшова является актрисой и телеведущей. Недавно она потеряла своего отца Владимира Меньшова. Для нее это стало испытанием, но постепенно артистка вернулась к прежней жизни. Она всегда много путешествует. При этом Юлия всегда уделять внимание своим нарядам. Она часто носит неброские, комфортные образы с изюминкой. Ей нравятся украшения, а также сумки ручной работы.

Не так давно Меньшова побывала в Нижегородской области в городе Городец. Тогда еще было тепло и она могла гулять в легких нарядах. А накануне телеведущая совершила небольшое путешествие и оказалась Мышкине. Вместе с подругой она преодолела 550 км за один день на машине. По местным улочками Юлия гуляла в пальто в клетку виши, которое стало популярно. Недаво в таком пальто отметилась и Анна Михалкова.

Но артистка дополнила его беретом и резиновыми сапогами цвета хаки. Брюки в тон и поло завершали ее осенний образ.

«В общем, наш небольшой отпуск получился просто изумительным. Уже мечтаю о следующем. Конечно же, с Алесей Петровной, потому что она умеет придумывать настолько неожиданные маршруты, что, буквально, не успеваешь исполнить одну совместную мечту, как уже грезишь о следующей», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие оценили ее лук. «С такой компанией и в кругосветку можно», «Юлия, у вас очень стильный наряд. И вам он очень идет», «Какие вы классные», «Юлечка, ну какая же вы красивая! Ну глаз радуется!», «Стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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