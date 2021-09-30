Курносая девочка с миловидной внешностью: как изменилась внучка Ковалевых из «Сватов» Анна Полищук

В знаменитом сериале она сыграла с пятого по седьмой сезон.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились снимки актрисы Анны Полищук разных лет. В картине она сыграла с пятого по седьмой сезон младшую дочь Максима и Маши Ковалевых — Викторию, внучку сватов. Надо заметить, что за последние годы Анна Полищук подросла и стала красавицей.

«Узнали юную актрису? Анна Полищук — популярная юная актриса, которая обрела славу еще в детстве благодаря комедийному проекту «Сваты». Девочка сыграла внучку главных героев, которая всегда попадает в веселые переделки». Фанаты

«Хорошенькая девочка, а сериал просто лучший», «Девочка — настоящая красавица», «Хорошенькая Аня Полищук. Наша любимая Вика», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была доснята нынешним летом в Грузии. По предварительным данным, на экраны лента должна выйти в конце осени нынешнего года. Сейчас полным ходом идет озвучка.

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