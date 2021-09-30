«Очень даже!»: Лопырева в небесно-голубом платье с пышными рукавами устроила дефиле

Виктория Лопырева является победительницей конкурсов красоты. Она не раз побеждала в престижных конкурсах. Не удивительно, что блондинку часто зовут на мероприятия, особенно спортивные. Она даже была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году. После того, как Лопырева стала мамой, она больше года провела в Дубае и Турции. Но минувшим летом светская львица вернулась в Россию.

Почти каждый день Виктория посещает вечеринки или светские рауты. После очередной поездки в Коми, где работает ее муж Игорь Булатов, модель вернулась в столице. Накануне она приняла участие в съемке, примерив яркий образ.

«Мне его принесли, а я сказала: нет, рюшки — это не мое! А потом в зеркало посмотрела — очень даже!» — отметила блондинка.

Лопырева стала дефилировала в небесно-голубом мини-платье с объемными рукавами и босоножках на шпильке. Она грациозно позировала перед камерой, хвастаясь стройными и загорелыми ногами. Пышные локоны и неброский макияж дополнили ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие отметили, что образ ей очень идет. «Бесподобна», «Наряд очень вам к лицу», «Рюши добавили нежности», «Как давно вы не носили подобной красоты», «Ноги просто космические», «Ну какая вы куколка», «Очень красивая, платье прям идеально сидит», «Ох, вы блондинка на миллион», — прокомментировали кадры подписчики.

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