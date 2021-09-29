Невестка Орбакайте в кремовом пальто и сапогах-трубах вышла в свет с внуком Пугачевой

Алена Краснова и Никита Пресняков появились на премьере второй части фильма «Веном» в Москве.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он тоже пошел по стопам своих родителей и занялся музыкой. Уже несколько лет парень выступает с группой MULTIVERSE. Обычно он редко появляется на публике, но в этом году внук Аллы Пугачевой стал участников спектакля в Губернском театре. Также он не раз появлялся с женой Аленой Красновой на семейных праздниках.

29 сентября в Москве состоялась премьера второй части фильма «Веном». На красной дорожке Пресняков предстал в мешковатых серых брюках с накладными карманами и рубашке оверсайз. Невестка Орбакайте предпочла монохромный лук. Платье пудрового цвета она дополнила кремовым пальто и бархатными сапожками-трубами. Никита с нежностью обнимал возлюбленную за талию.

Поклонники одарили пару комплиментами. Многие остались в восторге от осеннего наряда Алены. «Обожаю вашу пару», «Какие вы красивые!», «Чудесные», «Созданы друг для друга. Чувствуется в вас единое целое», «Где взять такое стильное платье?», «Почему на нее так приятно смотреть. Совершенство. Все идеально!», «Очень крутая жена у Никиты», «Гармония во всем», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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