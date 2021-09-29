Стильный кэжуал: Водянова в серебристых брюках-бананах и на каблуках предстала в гостях

Наталья Водянова известна на весь мир, как топ-модель. Она работает в индустрии моды с 17 лет и успела достигнуть больших успехов. Примечательно, что русская красавица также является многодетной мамой. Она воспитывает Лукаса, Неву и Виктора от первого брака. Нынешнему избраннику Антуану Арно модель подарила еще двоих сыновей: Максима и Романа. Несмотря на свою занятость, она находит время для выходов в свет.

Недавно Наталья побывала на светском обеде, где предстала в платье в цветочек. А накануне она посетила показ Dior, где появилась в пудровом платье вместе с мужем. Похоже, что увиденное ей захотелось обсудить с подругой. 29 сентября она провела время в гостях с Лаурой Браун. Водянова покрасовалась на камеру в полосатом джемпере и серебристых брюках-бананах. Образ дополнили туфли на шпильке.

«Просто кэжуал. Лаконично, просто», — хвасталась звезда.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие посчитали, что ее лук выглядит необычно. «Наташа, какая вы безмятежная, классная», «Ох, вот это штанишки», «Только на вас такие брюки сидят шикарно», «Как вам удается всегда быть на высоте?», «Ну просто куколка в стиле диско», «Стиляга в Париже», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.