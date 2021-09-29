«Он загляделся»: Муцениеце в платье с разрезом блеснула рельефными бедрами на руках у Энберта

Бывшая жена Павла Прилучного в женственном образе вышла на лед с призером Олимпийских игр.

Агата Муцениеце уже давно работает в кино. Она прославилась после съемок в «Закрытой школе». Теперь в ее коллекции десятки работ в разных проектах. Также она состояла в браке с Павлом Прилучным, но год назад их отношения не выдержали кризиса. Они развелись, и это стало испытанием для актрисы.

Поклонники считают, что Агата похорошела за последний год. Она стала чаще носить платья и юбки. Также актриса любит повеселиться с подругами. Муцениеце даже согласилась принять участие в «Ледниковом периоде». Накануне состоялся первый съемочный день этого проекта.

На лед Агата вышла в паре с серебряным призером Олимпийских игр Александром Энбертом. Она предстала в алом сверкающем платье с пикантным разрезом. Агата смогла показать свою грацию. Благодаря партнеру и ее стараниям зрители увидели красивые поддержки, во время которых актриса засветила изящные и рельефные бедра.

«Очень много сердечек!», «Вау, как это шикарно!», «Он загляделся», «Сразила парня», «Какое платье, какая вы!», «Ой, хороша», «Как вы преобразились, это волшебно», — прокомментировали фото пользователи Сети.

В эфир проект «Ледниковый период» выйдет уже в эту субботу, 2 октября.

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