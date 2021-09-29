«Голодный орех поглотил тряпицу»: Рудова сексуально оголила свои «сочные булки» у бассейна

Поклонники актрисы из сериал «Универ. Новая общага» не оставили без внимания вид ее тела сзади.

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она привыкла к вниманию поклонников. Актриса обладает модельной внешностью. Она порой даже снимается обнаженной, как в сериале «Бихэппи». При этом блондинка отмечает, что оголяться для нее не так легко, как кажется. Однако она много работает над своей фигурой. Не так давно после отпуска артистка стала хвастаться, что похудела.

На этот раз Наталья решила поделиться солнечным летним фото. В кадре она позирует у бассейна, сидя на краю бортика. При этом актриса предстала в черном купальнике. Она выпятила бедра в мокрых трусиках, демонстрируя изгибы своей фигуры. Тесемки от лифа были обмотаны вокруг спины и завязаны на узел. Рудова грациозно позировала, хвастаясь красотой своих точеных форм.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 38-летняя звезда. Звезду сериала «Татьянин день» осыпали комплиментами, но некоторые подписчики посчитали кадр слишком пикантным.

«Отличный вид», «Сочная», «Как всегда, прекрасна», «Хороший орех», «Шикарная блондинка, здесь вы хороши, Натали», «Ой, какой кадр красивый», «Голодных орех поглотил тряпицу», «Срам какой! Наташа», — прокомментировали пост фанаты.

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