«Все ржут»: Бузова в мини-шортах оконфузилась во время танца на пилоне, засветив бедра

Телеведущая призналась, что пластичностью не отличается. Когда она оказалась на полу, публика не смогла сдержать смех.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Она привыкла к тому, что всегда находится под пристальным вниманием общественности. Телеведущая не раз оказывалась в неловких ситуациях. Она признавалась, что у нее есть пробелы разных сферах, поэтому ответить на некоторые эрудированные вопросы артистка не может. Также звезду не раз критиковали за отсутствие пластики после «Ледникового периода».

Так как в этом году Ольга рассталась с Давой, она решила работать над собой, поэтому стала чаще отдыхать и участвовать в новых проектах. А недавно она занялась танцами на пилоне. Блондинка пояснила, что хочет раскрыть в себе сексуальность. Примечательно, что во время очередной тренировки артистка решила покрасоваться в мини-шортах. В какой-то момент она запнулась.

Бузова сползла на пол и вытянула ногу. Более того артистка засветила свои бедра. Конфуз телеведущей довел публику до смеха.

«Коротко о моей пластике. И все ржут! И где женская солидарность? Был ли милый рядом, и ничего больше не надо», — произнесла звезда. «Но я не теряю надежды, человеческие возможности безграничны, а пока больно даже прикасаться к ногам», — добавила она.

Поклонники были удивлены тем, что произошло. Многие сочли, что телеведущая вела себя странно. «Обожаю Ольгу за ее самоиронию», «Ноги подкашиваются? Еще и поет», «Ржу не могу! Бузова, ты веселеешь все больше с каждым днем», «Грация картошки», «Вареник свой прищемила», «Оля, не надо, не танцуй», «Грации нет и не будет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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